Актера сериала «Интерны» госпитализировали в Лондоне

Дмитрий Шаракоис (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Российского актера Дмитрия Шаракоиса госпитализировали в лондонскую больницу. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — написал он в Instagram.

Актер сообщил, что заподозрил у себя инсульт или инфаркт. В течение четырех часов он чувствовал головную боль и пульсацию в сердце, после чего был вынужден обратиться за помощью к медикам.

Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. Сыграл эпизодическую роль в фильме «Девятая рота»; однако наибольшую популярность ему принесла роль врача Бориса Левина в сериале «Интерны». В 2018 году актер переехал в Лондон, где получил статут переселенца.

