Общество , 10 окт, 12:47
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Актера сериала «Интерны» госпитализировали в Лондоне
Дмитрий Шаракоис
Российского актера Дмитрия Шаракоиса госпитализировали в лондонскую больницу. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — написал он в Instagram.
Актер сообщил, что заподозрил у себя инсульт или инфаркт. В течение четырех часов он чувствовал головную боль и пульсацию в сердце, после чего был вынужден обратиться за помощью к медикам.
Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. Сыграл эпизодическую роль в фильме «Девятая рота»; однако наибольшую популярность ему принесла роль врача Бориса Левина в сериале «Интерны». В 2018 году актер переехал в Лондон, где получил статут переселенца.