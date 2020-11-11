Музей Москвы объявил о закрытии после указов властей

Музей на время закроется для посетителей, но продолжит работу онлайн, сообщила генеральный директор Анна Трапкова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Музей Москвы на время закрывается для посетителей, он продолжит работу онлайн. Об этом РБК сообщила генеральный директор музея Анна Трапкова.

«Мы, согласно указу мэра и приказу департамента, закрываемся, но при этом переходим в онлайн, как это было уже в этом году с 17 марта по 16 июня», — рассказала она, отметив, что сотрудники готовы работать в таком режиме, так как часть работы уже была переведена онлайн. При этом, по словам Трапковой, закрытие скажется на внебюджетных доходах.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в связи с распространением коронавируса. Они начнут действовать с 13 ноября и продлятся до 15 января. Среди ограничительные мер — приостановка в столице культурных, выставочных, просветительских, досуговых и развлекательных мероприятий. При этом разрешено проводить выставки, публичные лекции, мастер-классы и другие мероприятия в режиме онлайн.

В то же время в приказе городского департамента культуры говорится, что с 13 ноября по 15 января включительно должно быть приостановлено «посещение гражданами культурных, выставочных, просветительских мероприятий, проводимых организациями, подведомственными департаменту культуры Москвы, за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; музеев, выставочных залов, библиотек, подведомственных Департаменту культуры».