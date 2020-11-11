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Музей Москвы объявил о закрытии после указов властей

Музей на время закроется для посетителей, но продолжит работу онлайн, сообщила генеральный директор Анна Трапкова
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Музей Москвы на время закрывается для посетителей, он продолжит работу онлайн. Об этом РБК сообщила генеральный директор музея Анна Трапкова.

«Мы, согласно указу мэра и приказу департамента, закрываемся, но при этом переходим в онлайн, как это было уже в этом году с 17 марта по 16 июня», — рассказала она, отметив, что сотрудники готовы работать в таком режиме, так как часть работы уже была переведена онлайн. При этом, по словам Трапковой, закрытие скажется на внебюджетных доходах.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в связи с распространением коронавируса. Они начнут действовать с 13 ноября и продлятся до 15 января. Среди ограничительные мер — приостановка в столице культурных, выставочных, просветительских, досуговых и развлекательных мероприятий. При этом разрешено проводить выставки, публичные лекции, мастер-классы и другие мероприятия в режиме онлайн.

Театры и кино в Москве обязали сократить продажи билетов
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Фото:Лев Власов / SOPA / ZUMA / ТАСС

В то же время в приказе городского департамента культуры говорится, что с 13 ноября по 15 января включительно должно быть приостановлено «посещение гражданами культурных, выставочных, просветительских мероприятий, проводимых организациями, подведомственными департаменту культуры Москвы, за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; музеев, выставочных залов, библиотек, подведомственных Департаменту культуры».

При этом музеям, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры рекомендовано ввести систему регистрации по QR-кодам.

Согласно распоряжению Министерства культуры, федеральные музеи, подведомственные Минкультуры, продолжат работу, но проведение выставок и мероприятий будет приостановлено. Разрешено посещение только основных экспозиций.

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Театры и кинотеатры должны ограничить продажу билетов — залы могут быть заполнены не более чем на четверть.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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от 30 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За прошедшие сутки в России выявили 19 851 случай заражения коронавирусом. Число суточных заражений опустилось ниже 20 тыс. впервые за пять дней.
В то же время в стране зафиксирован исторический максимум по умершим от COVID-19 — 432 человека за сутки. За последние сутки в Москве было выявлено 4477 случаев заболевания COVID-19. Последний раз в столице менее 5 тыс. заболевших за последние 24 часа фиксировали 2 ноября.

Авторы
Елизавета Ламова, Елена Чернышова
Москва коронавирус ограничения музей
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