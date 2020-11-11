В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов ЕС

В Саудовской Аравии во время церемонии на кладбище в Джидде, посвященной 102-летию окончания Первой мировой войны, произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на МИД Франции.

Ведомство сообщило, что на мероприятии присутствовали дипломаты из нескольких европейских стран, в том числе сотрудники французского консульства, несколько человек получили ранения. Министерство решительно осудило это «трусливое, ничем не оправданное» нападение.

Внешнеполитическое ведомство Франции призвало своих граждан в Джидде соблюдать осторожность при передвижении по городу и держаться подальше от скопления людей.

«На немусульманском кладбище в Джидде произошел взрыв. Есть четверо легко раненых, среди них один грек», — сообщил неназванный чиновник из Греции. О четырех пострадавших также сообщает Reuters со ссылкой на греческого чиновника.