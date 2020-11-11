Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 76,21 (-0,19) Инвестиции, 14:16
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 90,05 (-0,31) Инвестиции, 14:16
В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов ЕС Общество, 16:52 Белоусов заявил об отставании России на полтора года из-за пандемии Общество, 16:47 Hyundai Kona обновился и получил зарядку с контролем по смартфону Авто, 16:43 В 2020 году хакеры украли из DeFi-протоколов $100 млн Крипто, 16:40 Футболист «Спартака» Айртон сдал положительный тест на коронавирус Спорт, 16:39 Мужчина с пистолетом и топором убил жену в ТЦ Ленинградской области Общество, 16:35 Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать РБК и ВТБ Привилегия, 16:33 Навка перенесла свои ледовые шоу из-за новых ограничений в Москве Бизнес, 16:32 Соболев рассказал об отличиях своей игры от Дзюбы Спорт, 16:30 Командиру военного самолета дали 2,5 года за перевозку «левого» груза Общество, 16:24 Wired: ради чего водителей и курьеров оставили фрилансерами Pro, 16:24 Строительство Западно-Таймырского кластера обсудили в Красноярском крае Пресс-релиз, 16:18 У BMW появился электрический кроссовер iX. Что о нем известно Авто, 16:12 В Москве из-за коронавируса ограничат посещение библиотек Общество, 16:11
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,65 +0,13% EUR/RUB ₽90,12 -0,31% EUR/USD $1,18 -0,44%
Нападения исламистов в Европе ,  
0 

В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов ЕС

В Саудовской Аравии во время церемонии на кладбище в Джидде, посвященной 102-летию окончания Первой мировой войны, произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на МИД Франции.

Ведомство сообщило, что на мероприятии присутствовали дипломаты из нескольких европейских стран, в том числе сотрудники французского консульства, несколько человек получили ранения. Министерство решительно осудило это «трусливое, ничем не оправданное» нападение.

Внешнеполитическое ведомство Франции призвало своих граждан в Джидде соблюдать осторожность при передвижении по городу и держаться подальше от скопления людей.

В Саудовской Аравии мужчина напал на охранника консульства Франции
Общество
Фото:Susan Baaghil / Reuters

«На немусульманском кладбище в Джидде произошел взрыв. Есть четверо легко раненых, среди них один грек», — сообщил неназванный чиновник из Греции. О четырех пострадавших также сообщает Reuters со ссылкой на греческого чиновника.

Источник агентства сообщил, что мероприятие организовало посольство Франции, на нем присутствовали делегации из ЕС и других стран.

Как сообщил телеканал Al Ikhbariya, вокруг кладбища выставили кордон, ситуация на месте стабильная. По его информации, в результате легкие ранения получили сотрудник греческого консульства и сотрудник службы безопасности королевства. 

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

Макрон объявил об усилении контроля за границами из-за угрозы терактов
Политика
Эмманюэль Макрон

Взрыву в Джидде предшествовала серия терактов во Франции и Австрии. Так, в середине октября в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати, который оказывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo на уроке. Его обезглавил выходец из Чечни Абдуллах Анзоров.

Позднее, 29 октября, у собора Нотр-Дам в Ницце были убиты три человека. Нападавший, уроженец Туниса, прибывший во Францию из Италии и при нападении выкрикивал: «Аллах акбар!».

У французского консульства в Джидде в Саудовской Аравии вооруженный острым предметом человек ранил охранника диппредставительства, после чего был задержан.

В Вене 2 ноября в шести местах произошли вооруженные нападения, в результате чего, по официальной информации, погибли четыре человека, 22 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
 

Саудовская Аравия взрыв пострадавшие кладбище
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,64 +0,11% EUR/RUB ₽90,13 -0,3% EUR/USD $1,18 -0,47%
Материалы по теме
В Саудовской Аравии мужчина напал на охранника консульства Франции
Общество
В Утрехте эвакуировали вокзал из-за угрозы взрыва
Общество
Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом после нападений во Франции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter