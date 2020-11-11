Мужчина с пистолетом и топором убил жену в ТЦ Ленинградской области

Фото: СК РФ

Во Всеволожске Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены. Об этом РБК сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

По данным следователей, 11 ноября в одном из торговых центров города мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в лицо женщины, а затем нанес множественные удары тупым предметом. Подозреваемый был задержан по горячим следам, им оказался 52-летний муж убитой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Сейчас задержанного допрашивают, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Назначены судебные экспертизы. Причины и обстоятельства убийства выясняются.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что подозреваемый, кроме травматического пистолета, был вооружен топором, которым нанес своей жертве удары. В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области агентству рассказали, что мужчина напал на жену-кассира в торговом центре на Магистральной улице. ТАСС уточняет, что мужчину задержал наряд ДПС.