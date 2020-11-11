Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами

Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, главами федеральных ведомств и предприятий ОПК (Фото: kremlin.ru)

В России почти готов новый практически неуязвимый пункт управления стратегическим ядерным вооружением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе — стратегическими ядерными силами», — отметил президент.

По его словам, запас прочности пункта планируется «исключительно высоким».

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