Политика , 11 ноя, 14:50
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Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами
Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, главами федеральных ведомств и предприятий ОПК
В России почти готов новый практически неуязвимый пункт управления стратегическим ядерным вооружением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе — стратегическими ядерными силами», — отметил президент.
По его словам, запас прочности пункта планируется «исключительно высоким».
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