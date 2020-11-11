Путин обсудит на совещании новые системы управления ядерным оружием

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 11 ноября обсудит на совещании системы управления стратегическим ядерным оружием и гособоронзаказ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня в середине дня также будет открытое выступление президента на совещании. Речь пойдет о новых системах управления, прежде всего стратегическим ядерным оружием», — сказал Песков.

Кроме того, в среду у Путина запланированы несколько отдельных встреч с военачальниками. Также возможен международный телефонный разговор президента.

Накануне в Сочи стартовала традиционная пятнадцатая серия военных совещаний. Первая встреча президента с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса тоже была посвящена теме ядерного вооружения.