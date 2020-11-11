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Путин обсудит на совещании новые системы управления ядерным оружием

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 11 ноября обсудит на совещании системы управления стратегическим ядерным оружием и гособоронзаказ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня в середине дня также будет открытое выступление президента на совещании. Речь пойдет о новых системах управления, прежде всего стратегическим ядерным оружием», — сказал Песков.

Кроме того, в среду у Путина запланированы несколько отдельных встреч с военачальниками. Также возможен международный телефонный разговор президента.

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Накануне в Сочи стартовала традиционная пятнадцатая серия военных совещаний. Первая встреча президента с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса тоже была посвящена теме ядерного вооружения.

Выступая на совещании, Путин заявил, что наличие этого оружия обеспечивает безопасность России и делает бессмысленным ее шантаж со стороны зарубежных государств. «По ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко вперед других ведущих военных держав мира», — отметил российский лидер.

Путин указал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Однако он пообещал продолжить модернизацию ядерного вооружения с учетом «современных геополитических рисков».

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