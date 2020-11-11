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Мишустин пожелал Шаскольскому удачи на посту главы ФАС

Максим Шаскольский
Максим Шаскольский (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин пожелал удачи бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Шаскольскому, который занял место главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом премьер сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я хочу также пожелать вам удачи на работе руководителя Федеральной антимонопольной службы», — сообщил Мишустин.

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Он отметил, что ФАС является «барометром настроения» населения. По словам премьера, в первую очередь людей интересует справедливость. В том числе, в установлении цен на услуги ЖКХ, продукты, жизненно важные лекарства. «Мне кажется очень важным, чтобы мы объясняли людям причину ценообразования тарифов, почему это происходит, и, конечно, добивались справедливости», — пояснил Мишустин.

Премьер выразил надежду, что под руководством Шаскольского ведомство эффективно выполнит все стоящие задачи.

Последние 16 лет ФАС руководил Игорь Артемьев, он возглавлял службу с момента ее создания. Шаскольский, которого источники РБК называли основным кандидатом на замену Артемьеву, 10 ноября уволился из администрации Петербурга. Он работал на посту вице-губернатора города с января прошлого года.

Михаил Мишустин ФАС смена руководства
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