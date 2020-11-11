Мишустин пожелал Шаскольскому удачи на посту главы ФАС
Премьер-министр России Михаил Мишустин пожелал удачи бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Шаскольскому, который занял место главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом премьер сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Я хочу также пожелать вам удачи на работе руководителя Федеральной антимонопольной службы», — сообщил Мишустин.
Он отметил, что ФАС является «барометром настроения» населения. По словам премьера, в первую очередь людей интересует справедливость. В том числе, в установлении цен на услуги ЖКХ, продукты, жизненно важные лекарства. «Мне кажется очень важным, чтобы мы объясняли людям причину ценообразования тарифов, почему это происходит, и, конечно, добивались справедливости», — пояснил Мишустин.
Премьер выразил надежду, что под руководством Шаскольского ведомство эффективно выполнит все стоящие задачи.