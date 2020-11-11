Кандидат на пост главы ФАС уволился из администрации Петербурга

Максим Шаскольский (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский, которого источники РБК называли основным кандидатом на пост главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), уволился со своей должности. Об этом говорится на сайте администрации города.

«Максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга с 10 ноября 2020 года», — отмечается в сообщении.

Временно исполнять его обязанности по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования будет вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, отвечающий за инвестиционную политику, транспорт и туризм.

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