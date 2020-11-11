В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3,8 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 3857 человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 350 746 человек», — уточнила она.

Ранее стало известно, что за 10 ноября от COVID-19 умерли 73 человека. За весь период пандемии в столице умерли 7502 человека.

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе мэр Москвы Сергей Собянин объявил введение новых ограничительных мер с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.