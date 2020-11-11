В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3,8 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 76,4 (-0,55) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 90,36 (-1,14) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
НХЛ намерена изменить формат в предстоящем сезоне Спорт, 10:55 Скончался десятикратный чемпион НБА Том Хейнсон Спорт, 10:50 Выплаты за классное руководство распространили на подведомственные школы Политика, 10:48 «Падение биткоина до 0 невозможно». Почему BTC никогда не обесценится Крипто, 10:47 «Сименс» в России: цифровые решения для предприятий и индустрия 4.0 РБК и «Сименс», 10:37 Пашинян объяснил прекращение войны желанием избежать коллапса Политика, 10:37 Суперкар Mercedes-AMG GT установил новый рекорд Нюрбургринга. Видео Авто, 10:35 Домашний арест: что можно и нельзя делать заключенному в квартире Недвижимость, 10:31 ФСБ задержала поддерживающих террористов студентов в Красноярске Общество, 10:13 В «Векторе» заявили об эффективности березового гриба против коронавируса Общество, 10:09 Технологии розницы: как противостоять маркетплейсам и пандемии РБК и Intel NUC, 10:08 Россияне назвали факторы, мешающие сделкам на сервисах объявлений Общество, 10:03 На российских дорогах построят элементы трассы из «Формулы-1» Общество, 10:03 В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3,8 тыс. человек Общество, 10:02
Курс валют на сегодня
USD/RUB ₽76,31 -0,31% EUR/RUB ₽90,12 -0,31% EUR/USD $1,18 0%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3,8 тыс. человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 3857 человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 350 746 человек», — уточнила она.

Ранее стало известно, что за 10 ноября от COVID-19 умерли 73 человека. За весь период пандемии в столице умерли 7502 человека.

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе мэр Москвы Сергей Собянин объявил введение новых ограничительных мер с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Москва ввела новые ограничения. Сколько потеряет бизнес перед Новым годом
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Так, в столице с пятницы начнет действовать запрет на работу ночных клубов, баров, дискотек с 23:00 до 6:00. Рестораны в данный временной промежуток смогут осуществлять торговлю навынос или курьерскую доставку.

Также власти приостановят проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых мероприятий с участием зрителей. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и выставочных залах по новым правилам не должно превышать 25%.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

Более того, студентов городских вузов и колледжей переведут на дистанционный режим обучения.

Источники РБК в столичном правительстве сообщили, что в Москве в этом году отменят новогодние гуляния, базары и фестивали.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

Москва коронавирус статистика
Курс валют на сегодня
USD/RUB ₽76,31 -0,31% EUR/RUB ₽90,12 -0,31% EUR/USD $1,18 0%
Материалы по теме
Число умерших от COVID в Москве превысило 7,5 тыс.
Общество
В Москве запретили работу ресторанов в новогоднюю ночь
Общество
В Москве из-за коронавируса отменят новогодние гуляния
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter