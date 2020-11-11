В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться коронавирусом от комаров

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В организмах изученных видов комаров коронавирус быстро погибает, в течение суток. В целом эти насекомые обычно не способны переносить вирусы, которые вызывают респираторные заболевания у человека. Об этом сообщила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, передает «РИА Новости».

Она уточнила, что в 2020 году специалисты исследовали срок жизни коронавируса в комарах вида Aedes aegypti, Ae. albopictus и Culex quinquefasciatus, которые наиболее распространены в Китае. «Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов», — заявила Карань.

По ее словам, большинство вирусов и бактерий, переносимых комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем человека и не вызывают респираторные заболевания.

Ранее энтомолог и специалист по ДНК Константин Китаев говорил, что мухи и кровососущие насекомые, согласно китайским исследованиям, не могут переносить коронавирусную инфекцию. «Поэтому бояться в этом смысле нечего», — отмечал эксперт.