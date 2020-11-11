Муфтий Чечни объяснил запрет на браки мусульман с иноверцами

Салах-Хаджи Межиев (Фото: salah_mezhiev / VK)

В исламе всегда стоял запрет на браки между мусульманами и представителями других религий. Он помогает сохранить семьи, а в случае развода делает процесс расставания менее болезненным. Об этом сообщил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, передает «РИА Новости».

«Эти браки и не разрешали, для того чтобы запрещать», — заявил он.

По словам муфтия, в исламе в этом вопросе не существует разногласий. Как он пояснил, ограничение помогает сохранить «духовную гармонию» в парах. Оно также предотвращает возможные споры между супругами при воспитании ребенка и способствует меньшему травмированию детей в случае развода. «Если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс [развод] происходит безболезненно», — указал муфтий.

Межиев добавил, что некоторые исламские ученые допускают браки между мусульманами и иноверцами при определенных условиях.