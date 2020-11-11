Байден счел позором нежелание Трампа признать поражение

Кандидат от демократической партии США Джо Байден назвал позором отказ действующего президента Дональда Трампа признать поражение на выборах. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Делавэре, передает NBC News.

«Я думаю, что это позор, если честно… Думаю, в конце концов это [победа Байдена на выборах] осуществится 20 января [день инаугурации]», — сказал он.

Ранее, 7 ноября, американские СМИ объявили о победе Байдена на президентских выборах. По данным изданий, он набрал необходимые 270 голосов выборщиков.

Тогда Трамп заявил, что разговоры о победе Байдена преждевременны, так как он намерен обжаловать результаты голосования в суде. По его мнению, бюллетени избирателей, которые пришли в комиссии после официального окончания голосования, нельзя учитывать.