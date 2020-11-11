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Выборы президента США ,  
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Госсекретарь Пенсильвании обратится к федеральному судье по иску Трампа

Государственный секретарь штата Пенсильвания Кэти Боквар намерена обратиться к федеральному судье с просьбой отклонить иск штаба действующего президента США Дональда Трампа о незаконности голосования по почте. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Накануне штаб Трампа направил иск против властей Пенсильвании, в частности, против Боквар. В документе говорится, что правительство штата создало «незаконную двухуровневую систему голосования» на президентских выборах, которая нарушает Конституцию США. Речь идет о голосовании по почте, из-за которого возникли сложности с подсчетом голосов.

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Фото:Evan Vucci / AP

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Из-за того, что многие американцы голосовали по почте, часть бюллетеней попали в избирательные комиссии уже после официального завершения голосования. 7 ноября СМИ объявили о победе кандидата от демократической партии Джо Байдена, набравшего необходимые 270 голосов выборщиков. Тогда Трамп заявил, что намерен подать иск с требованием признать бюллетени, поступившие в комиссии после завершения голосования, недействительными.

При этом, по данным ресурса RealClearPolitics, у кандидата от демократов лишь 259 голосов. Результаты Байдена изменились, так как Пенсильванию признали «колеблющимся» штатом, в котором окончательного результата голосования пока нет. К таким штатам также относятся Аризона, Аляска, Джорджия и Серевшая Каролина.

Дональд Трамп Байден
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