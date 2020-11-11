Суд отказал в иске «А1» к издателю Forbes и пресс-секретарю Батуриной

Арбитражный суд Москвы отклонил иск инвестиционной компании «А1» о защите деловой репутации к издателю российской версии журнала Forbes «Ас Рус Медиа» и пресс-секретарю президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадию Теребкову. Соответствующее сообщение опубликовано в карточке дела в картотеке арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — говорится в карточке.

По данным картотеки, иск поступил в суд 16 марта. Как сообщил РБК Теребков, в своем иске «А1» требовала опубликовать опровержение, а также признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию слова Теребкова, опубликованные Forbes в статье «За Батуриной пришли рейдеры: кто стоит за объявлением в розыск богатейшей женщины страны».

«Своим решением суд сегодня подтвердил отсутствие нарушений в моей оценке деятельности структур А1 в споре с Еленой Батуриной. Я всегда подчеркивал, что считаю иск ООО «А1» необоснованным и не подлежащим удовлетворению», — прокомментировал Теребков сегодняшнее решение суда.