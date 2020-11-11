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Суд отказал в иске «А1» к издателю Forbes и пресс-секретарю Батуриной

Арбитражный суд Москвы отклонил иск инвестиционной компании «А1» о защите деловой репутации к издателю российской версии журнала Forbes «Ас Рус Медиа» и пресс-секретарю президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадию Теребкову. Соответствующее сообщение опубликовано в карточке дела в картотеке арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — говорится в карточке.

По данным картотеки, иск поступил в суд 16 марта. Как сообщил РБК Теребков, в своем иске «А1» требовала опубликовать опровержение, а также признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию слова Теребкова, опубликованные Forbes в статье «За Батуриной пришли рейдеры: кто стоит за объявлением в розыск богатейшей женщины страны».

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«Своим решением суд сегодня подтвердил отсутствие нарушений в моей оценке деятельности структур А1 в споре с Еленой Батуриной. Я всегда подчеркивал, что считаю иск ООО «А1» необоснованным и не подлежащим удовлетворению», — прокомментировал Теребков сегодняшнее решение суда.

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Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман в разговоре с РБК подчеркнул, что спор еще не окончен, так как оппоненты могут оспорить сегодняшнее решение. Он пояснил, что в ходе разбирательства позиция издания строилась на том, что в распространяемой информации не было сведений, порочащих деловую репутацию.

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«Мы готовы были подтвердить посредством проведения судебной экспертизы», — заявил он.

По словам Озмана, требования, аналогичные выдвинутым «А1», недопустимы. «Возможность любого лица, несогласного с содержанием статьи, ограничивать ее распространение через конструкцию защиты деловой репутации является ограничением свободы СМИ и неоправданным наступлением на права журналистов», — объяснил он.

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При этом член правления «А1» Кирилл Бабаев считает, что позиция ответчиков подтверждает правоту компании и клеветнический характер опубликованной информации.

«В суде единственным аргументом ответчиков было утверждение, что их высказывания относились к другому юридическому лицу, а не к А1. Прикрываясь этой формальной отговоркой, они тем самым признали полное отсутствие у себя юридической позиции и способности к логическому мышлению. Клеветнический характер высказываний ответчиков таким образом стал очевиден», — рассказал он РБК.

Елена Батурина является участницей нескольких судебных процессов. В декабре 2019 года Теребков дал комментарии о них Forbes. В частности, по делу о клевете, инициированном финансовым управляющим ее брата и бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина Эренценом Манжеевым. Он оспаривает утверждение Батуриной о подделке ее братом приложения к заключенному между ними в 2007 году договору об урегулировании взаимных претензий.

Елена Батурина Forbes новости
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