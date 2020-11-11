Суд отказал в иске «А1» к издателю Forbes и пресс-секретарю Батуриной

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман в разговоре с РБК подчеркнул, что спор еще не окончен, так как оппоненты могут оспорить сегодняшнее решение. Он пояснил, что в ходе разбирательства позиция издания строилась на том, что в распространяемой информации не было сведений, порочащих деловую репутацию.
«Мы готовы были подтвердить посредством проведения судебной экспертизы», — заявил он.
По словам Озмана, требования, аналогичные выдвинутым «А1», недопустимы. «Возможность любого лица, несогласного с содержанием статьи, ограничивать ее распространение через конструкцию защиты деловой репутации является ограничением свободы СМИ и неоправданным наступлением на права журналистов», — объяснил он.
При этом член правления «А1» Кирилл Бабаев считает, что позиция ответчиков подтверждает правоту компании и клеветнический характер опубликованной информации.
«В суде единственным аргументом ответчиков было утверждение, что их высказывания относились к другому юридическому лицу, а не к А1. Прикрываясь этой формальной отговоркой, они тем самым признали полное отсутствие у себя юридической позиции и способности к логическому мышлению. Клеветнический характер высказываний ответчиков таким образом стал очевиден», — рассказал он РБК.
Елена Батурина является участницей нескольких судебных процессов. В декабре 2019 года Теребков дал комментарии о них Forbes. В частности, по делу о клевете, инициированном финансовым управляющим ее брата и бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина Эренценом Манжеевым. Он оспаривает утверждение Батуриной о подделке ее братом приложения к заключенному между ними в 2007 году договору об урегулировании взаимных претензий.