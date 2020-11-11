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В Петербурге умер разработавший генплан Хошимина архитектор Юрий Курбатов

Российский и советский архитектор Юрий Курбатов умер в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Зинаида Курбатова.

«Мой добрый папа. Юрий Иванович Курбатов (27.12.1934 — 10.11.2020). Архитектор, доктор, профессор, член-корр, преподаватель. И просто добрый человек», — написала она в Facebook.

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Внучка архитектора Вера Курбатова также рассказала в социальной сети о смерти своего дедушки. По ее словам, неделю назад Курбатов перестал ходить.

Юрий Курбатов родился 27 декабря 1934 года. В 1960 году он закончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. В ходе своей карьеры Курбатов участвовал в разработке планов различным городов. Наиболее известной его работой стал генплан города Хошимин во Вьетнаме.

Архитектор занимался проектами реконструкции исторических улиц в Санкт-Петербурге. В 1990-е годы он руководил реконструкцией кварталов по Старо-Петергофскому проспекту, а также кварталов Большой и Малой Охты. В последние годы занимался преподавательской деятельностью.

умер архитектор Санкт-Петербург
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