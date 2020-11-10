Умер первый директор московского лицея «Вторая школа» Владимир Овчинников

Владимир Овчинников (Фото: ly2sch / Facebook)

На 93-м году жизни скончался первый директор московского лицея «Вторая школа», народный учитель России Владимир Овчинников. Об этом РБК сообщили в образовательном учреждении. Причину смерти там не назвали.

Нынешний директор лицея Михаил Случ в разговоре с РБК рассказал, что в 1956 году Владимир Овчинников «буквально» построил школу №2, которая через несколько лет «превратилась в знаменитую «Вторую школу» — один из сильнейших физико-математических лицеев страны».

В 1971 году Овчинникова и ключевых заместителей уволили, вслед за ними из школы ушли многие учителя и ученики, сказал Случ.

Однако в 2001 году Овчинников вернулся в образовательное учреждение, возглавив его. «При нем Лицей не просто сохранил свои позиции, но и стал действительно ведущей математической школой Москвы. Владимир Федорович умел удивительным образом находить талантливых учителей. И, как он сам говорил, не мешать им работать», — отметил Случ.