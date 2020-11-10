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Умер первый директор московского лицея «Вторая школа» Владимир Овчинников

Владимир Овчинников
Владимир Овчинников (Фото: ly2sch / Facebook)

На 93-м году жизни скончался первый директор московского лицея «Вторая школа», народный учитель России Владимир Овчинников. Об этом РБК сообщили в образовательном учреждении. Причину смерти там не назвали.

Нынешний директор лицея Михаил Случ в разговоре с РБК рассказал, что в 1956 году Владимир Овчинников «буквально» построил школу №2, которая через несколько лет «превратилась в знаменитую «Вторую школу» — один из сильнейших физико-математических лицеев страны».

В 1971 году Овчинникова и ключевых заместителей уволили, вслед за ними из школы ушли многие учителя и ученики, сказал Случ.

Однако в 2001 году Овчинников вернулся в образовательное учреждение, возглавив его. «При нем Лицей не просто сохранил свои позиции, но и стал действительно ведущей математической школой Москвы. Владимир Федорович умел удивительным образом находить талантливых учителей. И, как он сам говорил, не мешать им работать», — отметил Случ.

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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

По словам директора, учреждение неоднократно входило в топы московских рейтингов, а ученики составляли самую многочисленную команду на заключительный этап Всероссийской олимпиады по математике, побеждали на олимпиадах «от физики до химии, русского языка, литературы».

Московская физико-математическая школа №2 открылась в 1956 году на улице Фотиевой, через три года в ней уже обучались около 800 человек. После того, как руководство страны инициировало введение производственного обучения, в школе начали открывать классы по специальности «радиомонтажник», а также классы по физике и математике.

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Согласно данным сайта «Учеба.ру» с 2017 года лицей «Вторая школа» занимает первое место среди московских школ по доле победителей и призеров Московской олимпиады школьников среди всех обучающихся лицея, а в 2018 году занял третье место в рейтинге школ, который был составлен столичным департаментом образования.

смерть новости лицей
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