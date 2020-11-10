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Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, чтобы европейские страны дали оперативный и скоординированный ответ терроризму. Об этом сообщает BFM TV.

«Терроризм — от Парижа до Брюсселя, до Берлина, Вены, Барселоны, Копенгагена — это европейская реальность, на которую мы должны дать ответ. Нам нужен общий, скоординированный и быстрый ответ», — заявил он.

По мнению французского лидера, этот ответ должен включать разработку общих баз данных, обмен информацией между странами ЕС и укрепление внутренней системы безопасности.

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Фото:Leonhard Foeger / Reuters

Угроза терроризма также ставит под вопрос принцип свободного передвижения внутри Евросоюза. Приоритетной задачей Макрон назвал завершение внедрения системы регистрации имени пассажира (PNR). «Крайне важно, чтобы этот механизм был полностью реализован с помощью активизации обмена базами данных по преступникам», — пояснил он.

В апреле 2019 года Макрон предлагал реформировать Шенгенскую зону, допустив, что для этого придется исключить из ЕС государства, которые не участвуют в распределении мигрантов, прибывающих в Европу.

Эмманюэль Макрон Шенгенская зона реформа
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