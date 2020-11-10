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У летевшего из Уфы SSJ100 частично отказала система электроснабжения

Самолет&nbsp;SSJ100
Самолет SSJ100 (Фото: Global Look Press)

У самолета Sukhoi Superjet 100, летевшего из Уфы в Москву, во время полета произошел частичный отказ системы электроснабжения. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании «Аэрофлот».

«Самолет занял безопасный эшелон, продолжил полет и благополучно совершил посадку в [московский аэропорт] Шереметьево. Жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожало», — добавил он.

В Шереметьево перенаправили вопрос РБК к «Аэрофлоту».

В Шереметьево сел SSJ-100 с датчиком неисправности шасси
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Фото: Леонид Фаерберг / Transport-Photo Images / Global Look Press

В пресс-службе управления МЧС по Москве сообщили, что к ним по этому поводу заявок не поступало.

ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах сообщил, что самолет, выполнявший рейс Уфа — Москва, подал сигнал тревоги спустя час после вылета.

уфа отказ бортовых систем электроснабжение новости SSJ100
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