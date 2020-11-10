У летевшего из Уфы SSJ100 частично отказала система электроснабжения

Самолет SSJ100 (Фото: Global Look Press)

У самолета Sukhoi Superjet 100, летевшего из Уфы в Москву, во время полета произошел частичный отказ системы электроснабжения. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании «Аэрофлот».

«Самолет занял безопасный эшелон, продолжил полет и благополучно совершил посадку в [московский аэропорт] Шереметьево. Жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожало», — добавил он.

В Шереметьево перенаправили вопрос РБК к «Аэрофлоту».

В пресс-службе управления МЧС по Москве сообщили, что к ним по этому поводу заявок не поступало.