Общество , 10 ноя, 16:09
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Рублево-Успенское шоссе в Москве перекрыли из-за падения балки
На Рублево-Успенском шоссе в районе МКАД упала ограничительная балка высоты. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.
В связи с этим движение по шоссе в районе развязки с МКАД перекрыли в оба направления. Сейчас на месте работают сотрудники аварийных служб.
«Затруднение движения по Рублево-Успенскому шоссе в строну МКАД — 1,6 км», — уточнили в департаменте.
Источник ТАСС в экстренных службах передал, что бетонный ограничитель высоты упал на проезжающую легковую машину. По предварительным данным, водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.