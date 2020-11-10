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Рублево-Успенское шоссе в Москве перекрыли из-за падения балки

Фото:DtOperativno / Telegram
Фото: DtOperativno / Telegram

На Рублево-Успенском шоссе в районе МКАД упала ограничительная балка высоты. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

В связи с этим движение по шоссе в районе развязки с МКАД перекрыли в оба направления. Сейчас на месте работают сотрудники аварийных служб.

«Затруднение движения по Рублево-Успенскому шоссе в строну МКАД — 1,6 км», — уточнили в департаменте.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Источник ТАСС в экстренных службах передал, что бетонный ограничитель высоты упал на проезжающую легковую машину. По предварительным данным, водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.

Москва движение перекрытие Рублево-Успенское шоссе
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