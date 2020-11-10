В КПРФ предложили Госдуме направить гуманитарную помощь жителям Карабаха

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Россия должна оказать гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха и близлежащих территорий, оказавшихся в зоне боевых действий. С такой инициативой выступили депутаты от КПРФ, направившие депутатский запрос председателю Госдумы Вячеславу Володину (есть у РБК).

Письмо подписали депутаты Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Ольга Алимова.

«Призываем Вас рассмотреть вопрос об оказании Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации гуманитарной помощи пострадавшему от нагорно-карабахского конфликта мирному населению», — написали они.

Депутаты указали на то, что ранее Госдума уже направляла гуманитарную помощь школьникам в сирийском Алеппо. В связи с этим они назвали доставку товаров первой необходимости жителям Нагорного Карабаха «еще более актуальным и своевременным» решением.