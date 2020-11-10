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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В КПРФ предложили Госдуме направить гуманитарную помощь жителям Карабаха

Фото:Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Россия должна оказать гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха и близлежащих территорий, оказавшихся в зоне боевых действий. С такой инициативой выступили депутаты от КПРФ, направившие депутатский запрос председателю Госдумы Вячеславу Володину (есть у РБК).

Письмо подписали депутаты Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Ольга Алимова.

«Призываем Вас рассмотреть вопрос об оказании Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации гуманитарной помощи пострадавшему от нагорно-карабахского конфликта мирному населению», — написали они.

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Депутаты указали на то, что ранее Госдума уже направляла гуманитарную помощь школьникам в сирийском Алеппо. В связи с этим они назвали доставку товаров первой необходимости жителям Нагорного Карабаха «еще более актуальным и своевременным» решением.

Парламентарии также напомнили, что в ближайшие дни в зону конфликта прибывают российские военные для обеспечения режима прекращения огня и призвали «оказать содействие указанной миротворческой миссии в ее гуманитарном аспекте». В частности, сформировать гуманитарный конвой для помощи пострадавшему мирному населению.

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В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщили о достижении соглашения о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Среди прочего соглашение предусматривает ввод в зону конфликта российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортерах, а также 380 единицах автомобильной и специальной техники.

КПРФ Госдума Нагорный Карабах
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