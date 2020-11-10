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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин заявил о надежде на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Россия рассчитывает на установление в Нагорном Карабахе долгосрочного мира, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Трансляцию ведет канал «Россия 24».

«Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — сказал глава государства.

Он назвал происходящее в Нагорном Карабахе «большой трагедией». В то же время он выразил удовлетворение в связи с наметившемся компромиссом и договоренностями по прекращению огня в регионе.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжался с 27 сентября. В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в совместном заявлении сообщили о прекращении огня в регионе с полуночи 10 ноября по московскому времени.

Также по условиям перемирия Ереван должен отдать Баку несколько районов Карабаха, а Россия — ввести своих миротворцев в регион.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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