Путин заявил о надежде на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Россия рассчитывает на установление в Нагорном Карабахе долгосрочного мира, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Трансляцию ведет канал «Россия 24».

«Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — сказал глава государства.

Он назвал происходящее в Нагорном Карабахе «большой трагедией». В то же время он выразил удовлетворение в связи с наметившемся компромиссом и договоренностями по прекращению огня в регионе.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжался с 27 сентября. В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в совместном заявлении сообщили о прекращении огня в регионе с полуночи 10 ноября по московскому времени.