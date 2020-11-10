Политика , 10 ноя, 11:31
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МИД заявил об исключительно российских миротворцах в Нагорном Карабахе
Отбытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновска
В Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации. Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений. Но еще раз хотела бы обратить внимание на слова президента Российской Федерации, речь идет о российских миротворцах», — сказала Захарова.
В ответ ведущая уточнила у официального представителя МИД, идет ли речь «исключительно» о российских миротворцах.
«Я не знаю, как еще я могу эту фразу повторить: о российских миротворцах вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе», — ответила Захарова.
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