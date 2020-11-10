Первый вице-премьер назвал ключевую проблему России на ближайшие 10 лет

Андрей Белоусов (Фото: Global Look Press)

Бедность, а также проблемы демографии и здравоохранения являются ключевыми социально-экономическими вызовами, с которыми Россия столкнется в течение ближайшего десятилетия. Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Что бы мы там ни говорили, размеры бедности и недостатка социальной мобильности в нашей стране — это ключевая проблема, которую мы должны решить», — сказал Белоусов.

По его словам, Россия постепенно движется к решению проблемы, однако это движение «достаточно медленное».

Также Белоусов отметил демографическую проблему. «Демографические процессы и тенденции очень инерционные и очень затратные с точки зрения их изменений. И мы тратим огромные ресурсы на то, чтобы эти вопросы решать», — сказал он.

По его словам, из 12 трлн руб., заложенных в Единый план достижения национальных целей до 2030 года, половина предусмотрена на поддержку экономики в разных сферах. «А вторая половина, самая крупная составляющая, — это борьба с бедностью, там больше 2 трлн руб., и демографический вопрос», — сказал он.