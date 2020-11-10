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Первый вице-премьер назвал ключевую проблему России на ближайшие 10 лет

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Global Look Press)

Бедность, а также проблемы демографии и здравоохранения являются ключевыми социально-экономическими вызовами, с которыми Россия столкнется в течение ближайшего десятилетия. Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Что бы мы там ни говорили, размеры бедности и недостатка социальной мобильности в нашей стране — это ключевая проблема, которую мы должны решить», — сказал Белоусов.

По его словам, Россия постепенно движется к решению проблемы, однако это движение «достаточно медленное».

Также Белоусов отметил демографическую проблему. «Демографические процессы и тенденции очень инерционные и очень затратные с точки зрения их изменений. И мы тратим огромные ресурсы на то, чтобы эти вопросы решать», — сказал он.

По его словам, из 12 трлн руб., заложенных в Единый план достижения национальных целей до 2030 года, половина предусмотрена на поддержку экономики в разных сферах. «А вторая половина, самая крупная составляющая, — это борьба с бедностью, там больше 2 трлн руб., и демографический вопрос», — сказал он.

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Экономика
Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

Также Белоусов отметил, что существует проблема с социальной инфраструктурой и прежде всего со здравоохранением. «Проблема кадров в медицине — это ключевая проблема, очень дорогая, кстати», — сказал он.

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При этом вице-премьер уточнил, что за последнее время в сфере здравоохранения было много сделано и сейчас высокотехнологичная медицина стала более доступной для граждан.

Также среди проблем Белоусов назвал отставание железнодорожной инфраструктуры, в том числе перегруженность БАМа и Транссиба.

Как следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, общая численность населения России на фоне пандемии коронавирусной инфекции по итогам 2020 года сократится на 158 тыс. человек. Это будет максимальное сокращение за 14 лет. Выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года, говорится в документе.

Также, согласно проекту, уровень бедности в стране, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрастет до 13,3%. В прошлом году этот показатель составлял 12,3%.

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