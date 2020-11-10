Ученый спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев считает, что COVID-19, скорее всего, станет сезонным заболеванием, при этом он не ожидает в 2021 году новой волны коронавируса, сообщает радио Sputnik.

По словам Гультяева, в период изменчивой погоды болезнь будет проявлять себя более агрессивно и будет более заразной.

«Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — отметил ученый.

В следующем году он ожидает рост числа случаев, однако, по его словам, «не будет таких чудовищных цифр». К тому времени «сознательное население» сделает прививки от коронавируса и будет защищено. К тому же многие уже переболели и имеют антитела.