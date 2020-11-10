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Ученый спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев считает, что COVID-19, скорее всего, станет сезонным заболеванием, при этом он не ожидает в 2021 году новой волны коронавируса, сообщает радио Sputnik.

По словам Гультяева, в период изменчивой погоды болезнь будет проявлять себя более агрессивно и будет более заразной.

«Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — отметил ученый.

В следующем году он ожидает рост числа случаев, однако, по его словам, «не будет таких чудовищных цифр». К тому времени «сознательное население» сделает прививки от коронавируса и будет защищено. К тому же многие уже переболели и имеют антитела.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Гультяев считает, что спасанием от инфекции является вакцинация. «У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний», — отметил ученый МГМСУ.

В России с начала осени число выявляемых случаев коронавирусной инфекции бьет рекорды. Накануне был установлен новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19. За последние 24 часа в стране выявили 21 798 случаев. При этом предыдущий максимум, зафиксированный 6 ноября, был превзойден более чем на 1,2 тыс. заболевших. С начала эпидемии в России COVID-19 выявили почти у 1,8 млн человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации многие страны Европы, в частности Германия, Австрия, Франция, Великобритания, ужесточают ограничения и возвращаются к самоизоляции.

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