RT сообщил о прибытии в Армению автоколонны ВС России

Автомобильная колонна российский военных прибыла в армянский город Горис, сообщает RT в Telegram.

На опубликованном видео колонна машин медленно продвигается вперед.

Согласно соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, достигнутому Арменией, Азербайджаном и Россией, российская сторона направит в регион около 2 тыс. миротворцев. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут развернуты 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Как сообщили в Минобороны России, миротворцы уже отправлены в Карабах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о совместной миротворческая миссия из военнослужащих России и Турции.