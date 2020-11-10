Выборы президента США , 10 ноя, 03:49
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Генсек ООН поздравил Байдена с победой на выборах
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравляет демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом говорится в сообщении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.
В сообщении отмечается, что партнерство между Соединенными Штатами и ООН является «важной опорой» для международного сотрудничества в борьбе с нынешними глобальными вызовами.
Гутерриш также поздравил кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.
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