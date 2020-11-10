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Помпео сменил спецпредставителя США по Сирии

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что специальный представитель по Сирии Джеймс Джеффри уходит в отставку в ноябре. Заявление главы Госдепартамента опубликовано на сайте ведомства. Его обязанности будет исполнять заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн.

Джеффри также занимал пост спецпредставителя по возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, вместо него назначен координатор Госдепа по борьбе с терроризмом Нейтан Сейлс.

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Помпео отметил, что Джеффри, работавший спецпредставителем по Сирии с лета 2018 года, а в коалиции — с января 2019-го, «достиг замечательных результатов» в продвижении усилий по политическому урегулированию сирийского конфликта и созданию условий для окончательного разгрома террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Госсекретарь назвал спецпредставителя «первоклассным патриотом», отдавшим армии и дипломатической службе 45 лет.

9 ноября стало известно, что американский президент Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. Его место займет директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер. По данным американских СМИ, отношения Трампа и Эспера испортились во время протестов движения Black Lives Matter.

Майк Помпео спецпредставитель Сирия
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