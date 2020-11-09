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Путин поручил распространить ипотеку на строительство жилья из дерева

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 29 сентября совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил до 1 июля 2021 года распространить ипотеку на строительство объектов индивидуального жилищного строительства с использованием дерева. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить распространение ипотечных программ на строительство объектов индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных конструкций, созданных индустриальным способом», — сказано в поручении.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее президент поддержал предложение Министерства финансов о продлении программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5% до 1 июля 2021 года. Программу ипотеки предлагают увеличить с запланированных 900 млрд до 2,8 трлн руб.

В июне Путин предложил распространить льготную ипотеку на более дорогое жилье: в Москве на жилье стоимостью до 12 млн руб., в регионах — до 6 млн руб. Ранее льготная ипотека распространялась на новое жилье стоимостью до 3 млн руб.

Льготная ипотека предусматривает минимальный взнос в размере 20%. Разницу между льготной и рыночной ипотечными ставками банкам возмещает государство.

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