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Власти назвали дату открытия первого иностранного консульства в Крыму

Альба Асусена Торрес в Керчи
Альба Асусена Торрес в Керчи (Фото: kerch.rk.gov.ru)

Почетное консульство Никарагуа будет открыто 10 ноября в Симферополе. Об этом со ссылкой на постоянного представителя Республики Крым при президенте России и вице-премьера местного правительства Георгия Мурадова сообщает агентство «РИА Новости».

Мурадов отметил, что на открытие представительства прибудет посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. По данным ТАСС, она уже посетила Керчь и осмотрела достопримечательности полуострова.

Как сообщает газета «Украинская правда», кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны страны ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения почетного консула на территории Крыма.

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В августе МИД Украины направил ноту протеста в республику в связи с планами открыть консульство на территории полуострова. Тогда глава дипведомства Дмитрий Кулеба заявил, что этот недружественный шаг является прямым нарушением украинского законодательства. В Никарагуа на это заявление никак не отреагировали.

Никарагуа развивает сотрудничество с властями Крыма не первый год. В 2015 году тогдашний посол республики в России Хуан Эрнесто Васкес Арайя посещал Крым и открыто заявил о поддержке референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Во время той поездки дипломат встретился с главой региона Сергеем Аксеновым и обсудил с ним возможные поставки кофе, табака и других продуктов из Никарагуа.

консульство Никарагуа Крым Санкции
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