В воинской части в Белоруссии произошел взрыв газа

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В Белоруссии на территории нефтебазы воинской части в Барановичах произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны и в Twitter МЧС Белоруссии.

«На территории одной из воинских частей Барановичского гарнизона из-за нарушения работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива, требований техники безопасности произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении Минобороны.

Как рассказали в Минобороны, есть пострадавший — это работник ООО «ЭкоПромОйл». Он получил травму и ожог голени. «Специалист госпитализирован, его жизни ничто не угрожает», — сказали в ведомстве. О госпитализации работника сообщили и в МЧС Белоруссии.

По данным МЧС, сообщение о взрыве поступило в 11:37. «Вспышка газовоздушной смеси без последующего горения» произошла на территории военной части № 55435 в Брестской области.