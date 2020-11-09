Писателя Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Владислав Шатило / РБК

На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония прощания с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, передает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, на похороны пришли министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, певица Алла Пугачева, поэт Илья Резник, актер Леонид Ярмольник, музыкант Евгений Маргулис и другие деятели культуры.

«У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная: «Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут». Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать, и плачем уже несколько дней, потому что это был человек, родной всей стране», — сказал Швыдкой во время церемонии.

О том, что Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище, ранее сообщил РБК близкий к московской мэрии источник. Он рассказал, что могила писателя будет расположена рядом с надгробием народной артистки Галины Волчек.