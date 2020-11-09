Писателя Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 76,95 (-0,24) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,14) Инвестиции, 13:11
Экономист Рубини: через 3 года биткоин и счета в банках станут бесполезны Крипто, 16:07 Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное Общество, 16:06 Рынок образования Европы: особенности организации EdTech-бизнеса Pro, 16:05 Фанаты назвали поведение Дзюбы «наплевательским отношением к «Зениту» Спорт, 16:02 Курс доллара впервые с сентября упал ниже ₽76 Инвестиции, 16:01 Одноклассники рассказали об убившем сослуживцев в Воронеже солдате Общество, 16:01 Акции Pfizer взлетели на 15% после новостей об успехе вакцины от COVID Инвестиции, 15:52 Основатель «Банки.ру» продал бизнес Технологии и медиа, 15:45 Писателя Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 15:44 Первые перестановки в правительстве Мишустина. Схема Политика, 15:42 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 15:40 Новая нормальность: почему Россию ждет бум коворкингов Недвижимость, 15:39 Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за критики выборов в США Политика, 15:37 Похороны Михаила Жванецкого в Москве. Фоторепортаж Общество, 15:29 
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Общество ,  
0 

Писателя Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония прощания с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, передает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, на похороны пришли министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, певица Алла Пугачева, поэт Илья Резник, актер Леонид Ярмольник, музыкант Евгений Маргулис и другие деятели культуры.

Похороны Михаила Жванецкого в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная: «Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут». Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать, и плачем уже несколько дней, потому что это был человек, родной всей стране», — сказал Швыдкой во время церемонии.

О том, что Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище, ранее сообщил РБК близкий к московской мэрии источник. Он рассказал, что могила писателя будет расположена рядом с надгробием народной артистки Галины Волчек.

Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни 6 ноября. За месяц до этого он прекратил публичные выступления. Тогда его представитель Олег Сташкевич сообщил РБК, что сатирик был уже не в силах выступать.

Михаил Жванецкий умер похороны
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
Общество
Похороны Михаила Жванецкого в Москве. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter