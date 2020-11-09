Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Михаил Жванецкий (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, рядом с народной артисткой Галиной Волчек. Об этом РБК сообщил источник, близкий к столичной мэрии.

«Траурная церемония пройдет 9 ноября на Новодевичьем кладбище», — сказал источник. Представитель Жванецкого Олег Сташкевич отказался прокомментировать РБК информацию о месте и дате похорон.

О том, что Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище, также сообщила «Комсомольская правда». Сташкевич рассказал изданию, что мероприятие пройдет в закрытом формате, в связи с ограничениями по коронавирусу. По данным газеты, на данный момент на кладбище много представителей ФСО и военной охраны, в руководстве кладбища изданию сообщили, что до 16:00 оно будет закрыто для посещения.

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