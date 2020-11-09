У «Яндекс.Такси» появятся автомобили с героями «Смешариков»

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«Яндекс.Такси» и группа «Рики» (владелец бренда «Смешарики») запустили совместный медиапроект для детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В рамках проекта компании планируют выпустить серию мультфильмов цикла «Азбука безопасности». В выпусках герои «Смешариков» разыграют сюжеты о мерах безопасности на примере такси. Первая серия уже вышла 6 ноября на YouTube-канале проекта «Смешарики» и на канале «Яндекс Go». Компании обещают, что новые серии будут выходить ежемесячно.

Также в рамках проекта почти 800 автомобилей партнеров сервиса будут брендированы изображениями героев мультфильма — Кроша, Нюши и Ежика. Планируется, что такие такси появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске и Ростове-на-Дону. Также для проекта специально разработали AR-игру и аудиоподкаст «Поехали» на «Яндекс.Музыка».

Ранее РБК писал, что героев мультфильма «Смешарики» привлекут к продвижению Всероссийской переписи населения. Согласно документам контракта, заключенного между Росстатом и АО «КРОС», серия под названием «Перепись — дело коллективное» должна появиться в эфире не раньше 1 апреля 2021 года. Ее цель — привлечь внимание аудитории к Всероссийской переписи населения, которая должна пройти весной следующего года.