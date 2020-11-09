Пандемия коронавируса , 09 ноя, 12:38
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В Кремле объяснили отсутствие локдауна из-за коронавируса
Не все страны идут на локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему в Москве и в России не вводится такая ограничительная мера. Его слова передает корреспондент РБК.
«Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики», — сказал Песков.
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