В Кремле объяснили отсутствие локдауна из-за коронавируса

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Не все страны идут на локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему в Москве и в России не вводится такая ограничительная мера. Его слова передает корреспондент РБК.

«Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики», — сказал Песков.

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