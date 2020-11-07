Общество , 07 ноя, 10:33
0
Пресс-секретарь сообщил о состоянии вице-премьера Оверчука после ДТП
Алексей Оверчук
Состояние заместителя председателя правительства Алексея Оверчука после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве оценивается как стабильное. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Андрей Матвеев.
«Состояние Алексея Логвиновича [Оверчука] стабильное. В ближайшие дни он будет находится по контролем врачей», — заявил он.
Матвеев добавил, что, по предварительным данным, водитель вице-премьера также пострадал — он получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Сейчас он находится в Городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.
Материал дополняется