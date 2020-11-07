Пресс-секретарь сообщил о состоянии вице-премьера Оверчука после ДТП

Алексей Оверчук (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Состояние заместителя председателя правительства Алексея Оверчука после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве оценивается как стабильное. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Андрей Матвеев.

«Состояние Алексея Логвиновича [Оверчука] стабильное. В ближайшие дни он будет находится по контролем врачей», — заявил он.

Матвеев добавил, что, по предварительным данным, водитель вице-премьера также пострадал — он получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Сейчас он находится в Городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.

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