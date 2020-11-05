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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Столицу Нагорного Карабаха покинули 70% жителей

Фото:Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики в результате обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном покинули около 39 тыс. человек, что составляет почти 70% населения. Об этом сообщил мэр Степанакерта Давид Саркисян в интервью «Sputnik Армения».

По его словам, в мирное время в Степанакерте проживали около 56 тыс. человек, сейчас остались 17 тыс. Все они на данный момент живут в бомбоубежищах.

По словам Саркисяна, уехавшие перебрались преимущественно в Армению.

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В ходе военных действий столица непризнанной республики несколько раз подвергалась ракетному обстрелу. Так, 3 ноября в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха заявили об обстреле Степанакерта из ракетной системы «Смерч». По данным ведомства, ракета была выпущена азербайджанскими военными в направлении Центра здоровья матери и малыша. Также в Госслужбе сообщили об обстреле жилых кварталов Степанакерта, который нанес «существенный ущерб» жилым домам. Тогда сообщалось о двух пострадавших.

В Минобороны Азербайджана на заявление карабахских властей ответили, что Баку «не подвергает обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру».

Военные действия в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Стороны спорят о статусе Карабаха почти 30 лет. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях, обстреле мирных жителей и нарушении договоренностей по режиму прекращения огня.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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