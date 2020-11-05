Столицу Нагорного Карабаха покинули 70% жителей
Столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики в результате обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном покинули около 39 тыс. человек, что составляет почти 70% населения. Об этом сообщил мэр Степанакерта Давид Саркисян в интервью «Sputnik Армения».
По его словам, в мирное время в Степанакерте проживали около 56 тыс. человек, сейчас остались 17 тыс. Все они на данный момент живут в бомбоубежищах.
По словам Саркисяна, уехавшие перебрались преимущественно в Армению.
В ходе военных действий столица непризнанной республики несколько раз подвергалась ракетному обстрелу. Так, 3 ноября в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха заявили об обстреле Степанакерта из ракетной системы «Смерч». По данным ведомства, ракета была выпущена азербайджанскими военными в направлении Центра здоровья матери и малыша. Также в Госслужбе сообщили об обстреле жилых кварталов Степанакерта, который нанес «существенный ущерб» жилым домам. Тогда сообщалось о двух пострадавших.