В Подмосковье пенсионеров отправили на самоизоляцию

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Жители Подмосковья старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями со 2 ноября должны соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства Московской области.

В соответствии с документом, режим самоизоляции для этих категорий граждан продолжится до 15 ноября включительно.

При этом режим самоизоляции не будет обязательным для руководителей и сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций. Также мера не коснется работников здравоохранения и граждан, определенных решением оперативного штаба по Московской области.

Также в постановлении говорится, что подмосковный минздрав на период самоизоляции должен будет обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.