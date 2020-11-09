В Роспотребнадзоре посоветовали ежедневно убираться из-за COVID-19

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Те, кто регулярно бывают в общественных местах, рискуют занести в свой дом коронавирус. Поэтому для профилактики жилье следует ежедневно убирать. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает «РИА Новости».

Особое внимание, по совету эксперта, нужно уделить прихожей. При уборке стоит как можно чаще использовать дезинфицирующие средства, ими надо обрабатывать ручки дверей прихожей и ключи. Флакон с антисептиком специалист рекомендовала установить перед выходом, чтобы после улицы можно было сразу обработать руки.

Руженцова указала, что эти меры оправданы, даже если в доме никто не болеет.

По последним данным, в России выявили 1,77 млн зараженных коронавирусом. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.