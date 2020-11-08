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Власти проверят данные о недопуске членов ОНК в Одинцовский изолятор

Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Прокуратура начала проводить проверку после недопуска членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области в Одинцовский изолятор временного содержания. Об этом РБК сообщил руководитель рабочей группы член ОНК Московской области Александр Мальцев. В пресс-службе МВД по Московской области также сообщили РБК, что «будут проверять», имели ли место факты недопуска членов ОНК.

По словам Мальцева, 21 октября сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу не допустили его и Даниила Ломакина в изолятор временного содержания. Они отказались пройти личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей без письменной фиксации данных действий в протоколе досмотра.

«Закон запрещает досматривать граждан и вещи при них без оснований, в условиях когда даже металлодетектор не сработал. Закон «О полиции» допускает право полицейских без составления протокола предложить предъявить вещи к осмотру, а не досмотру, но и на это требуется согласие гражданина и основания», — подчеркнул Мальцев.

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Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Он отметил, что члены ОНК допускаются в изоляторы временного содержания по предъявлению мандатов и документов, удостоверяющих личность.

По мнению Мальцева, сотрудники правоохранительных органов могли допустить нарушение по ч. 1 ст. 19.32 КоАП (Воспрепятствование осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания).

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

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