Власти проверят данные о недопуске членов ОНК в Одинцовский изолятор

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Прокуратура начала проводить проверку после недопуска членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области в Одинцовский изолятор временного содержания. Об этом РБК сообщил руководитель рабочей группы член ОНК Московской области Александр Мальцев. В пресс-службе МВД по Московской области также сообщили РБК, что «будут проверять», имели ли место факты недопуска членов ОНК.

По словам Мальцева, 21 октября сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу не допустили его и Даниила Ломакина в изолятор временного содержания. Они отказались пройти личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей без письменной фиксации данных действий в протоколе досмотра.

«Закон запрещает досматривать граждан и вещи при них без оснований, в условиях когда даже металлодетектор не сработал. Закон «О полиции» допускает право полицейских без составления протокола предложить предъявить вещи к осмотру, а не досмотру, но и на это требуется согласие гражданина и основания», — подчеркнул Мальцев.

Он отметил, что члены ОНК допускаются в изоляторы временного содержания по предъявлению мандатов и документов, удостоверяющих личность.