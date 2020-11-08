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В России вступили в силу новые правила лечения COVID-19 на дому

Фото:Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Пациенты, у которых выявлен коронавирус, теперь могут лечиться на дому при соблюдении ряда условий. Новые правила амбулаторного лечения коронавирусной инфекции Минздрава в воскресенье, 8 ноября, вступили в силу, сообщает «Парламентская газета».

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Министерство здравоохранения в конце октября назвало условия лечения пациентов с COVID-19 амбулаторно. Согласно приказу ведомства, для того чтобы получать медицинскую помощь дома, больной не должен проживать в коммунальной квартире или общежитии с людьми старше 65 лет и гражданами, страдающими хроническими заболеваниями.

У пациента должна быть отдельная комната, в которой он сможет изолироваться. Кроме того, больной обязан соблюдать все врачебные назначения и санитарные предписания в течение всего срока лечения.

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Врач должен сообщить пациенту, что при ухудшении самочувствия необходимо вызвать медиков. Медработник также должен проинформировать лиц, проживающих с заболевшим, о том, что им нужно находиться в других помещениях и соблюдать санитарные правила, а также напомнить и больному, и другим жильцам об уголовной ответственности в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, приведшего к заражению других.

Помимо этого пациентов с коронавирусной инфекцией могут выписать из стационара на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на наличие COVID-19.

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Количество подтвержденных случаев заражения
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0
<5000
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<10 000
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<15 000
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от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Минздрав в своих рекомендациях сообщил, что пациентам с COVID-19 необходимо соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных результатов тестов на наличие инфекции.

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