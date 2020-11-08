В России вступили в силу новые правила лечения COVID-19 на дому

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Пациенты, у которых выявлен коронавирус, теперь могут лечиться на дому при соблюдении ряда условий. Новые правила амбулаторного лечения коронавирусной инфекции Минздрава в воскресенье, 8 ноября, вступили в силу, сообщает «Парламентская газета».

Министерство здравоохранения в конце октября назвало условия лечения пациентов с COVID-19 амбулаторно. Согласно приказу ведомства, для того чтобы получать медицинскую помощь дома, больной не должен проживать в коммунальной квартире или общежитии с людьми старше 65 лет и гражданами, страдающими хроническими заболеваниями.

У пациента должна быть отдельная комната, в которой он сможет изолироваться. Кроме того, больной обязан соблюдать все врачебные назначения и санитарные предписания в течение всего срока лечения.