Нетаньяху поздравил «большого друга Израиля» с победой на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил в своем Twitter Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил, что знаком с Байденом уже почти 40 лет. Нетаньяху также поздравил кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

«И я знаю вас как большого друга Израиля. Я с нетерпением жду работы с вами обоими по дальнейшему укреплению особого союза между США и Израилем», — написал Нетаньяху в Twitter.

Премьер поблагодарил 45-го американского президента Дональда Трампа за дружбу с Израилем и с ним лично, а также «за признание Иерусалима [столицей Израиля] и Голанских высот [частью территории Израиля], за противостояние Ирану, за исторические мирные соглашения и за то, что американо-израильский союз достиг беспрецедентных высот».

По прогнозам американских СМИ, Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов — он уже обеспечил себе голоса более 270 выборщиков, которые необходимы для победы.