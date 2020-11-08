Нетаньяху поздравил «большого друга Израиля» с победой на выборах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Кто поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Список Политика, 10:58 В России за сутки умерли 286 человек с коронавирусом Общество, 10:56 На что ориентироваться при выборе объекта недвижимости для инвестиций Партнерский материал, 10:55 В России третий день подряд выявили более 20 тыс. заразившихся COVID Общество, 10:53 Как изменилась оценка эффективности руководителей после пандемии Pro, 10:48 10 худших акций октября: авиалинии, нефтегаз и платежные системы Инвестиции, 10:47 В Подмосковье убили двух женщин и ранили ребенка Общество, 10:35 Тейшейра удушающим приемом победил Сантоса в главном бою на турнире UFC Спорт, 10:34 Собянин заявил об «огромном ударе» пандемии по бюджету Москвы Общество, 10:23 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 10:02 Власти поддержали ужесточение требований к банкам по кредитным каникулам Финансы, 10:00 В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3 тыс. человек Общество, 09:55 Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не «звезда» Pro, 09:35 Нетаньяху поздравил «большого друга Израиля» с победой на выборах Политика, 09:34
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Выборы президента США ,  
0 

Нетаньяху поздравил «большого друга Израиля» с победой на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил в своем Twitter Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил, что знаком с Байденом уже почти 40 лет. Нетаньяху также поздравил кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

«И я знаю вас как большого друга Израиля. Я с нетерпением жду работы с вами обоими по дальнейшему укреплению особого союза между США и Израилем», — написал Нетаньяху в Twitter.

Мадуро поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Политика

Премьер поблагодарил 45-го американского президента Дональда Трампа за дружбу с Израилем и с ним лично, а также «за признание Иерусалима [столицей Израиля] и Голанских высот [частью территории Израиля], за противостояние Ирану, за исторические мирные соглашения и за то, что американо-израильский союз достиг беспрецедентных высот».

По прогнозам американских СМИ, Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов — он уже обеспечил себе голоса более 270 выборщиков, которые необходимы для победы.

Трамп намерен оспорить результаты подсчета голосов в судах. Действующий президент заявил, что готов признать поражение, если обращения в суды не дадут результата.

Кандидат в президенты от Демократической партии, обращаясь к американцам, пообещал «исцелить душу Америки» и «сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире». Он также намерен сосредоточить свои усилия на борьбе с COVID-19, росте благосостояния граждан, а также защите климата и противостоянии расизму.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям
США президентские выборы Джо Байден Биньямин Нетаньяху
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Politico назвала кандидатов на посты в администрацию Байдена
Политика
Трамп заявил о победе на выборах с 71 млн голосов
Политика
В Сети появилось видео с играющим в гольф Трампом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter