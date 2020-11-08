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Оппозиция Турции поздравила Байдена с победой раньше Эрдогана

Председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу поздравил кандидата на пост главы государства от демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я бы хотел поздравить Джо Байдена с избранием в качестве 46-го президента США, а также Камалу Харрис с избранием на пост вице-президента. Надеюсь на усиление турецко-американских отношений и нашего стратегического альянса», — заявил он.

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Политика
Джо Байден

При этом никто из правительства Турции пока не поздравил Байдена с победой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также пока не сделал никаких заявлений по этому поводу.

Ранее, 7 ноября, американские СМИ объявили, что победу на выборах в США одержал Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп посчитал эти заявления преждевременными, так как он намерен обжаловать данные результаты в суде. По мнению Трампа, бюллетени, прибывшие в избирательные комиссии после официальной даты голосования, не должны быть учтены.

При этом многие мировые госдеятели уже поздравили Байдена с победой. В том числе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Турция Джо Байден США США выборы президента
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