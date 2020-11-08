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Выборы президента США ,  
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Помпео поспорил с лидером Ирана из-за выборов в США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал спектаклем выборы президента США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Ситуация в США и то, что там говорят о своих же выборах, — это спектакль! Это пример уродливого облика либеральной демократии в США», — заявил он.

Хаменеи также добавил, что независимо от результата, американские выборы обличают политический, гражданский и моральный упадок режима США.

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В ответ госсекретарь США Майк Помпео написал иранскому лидеру, что тот лично украл у своего народа миллионы долларов. «Ваши выборы абсурдны. Сотни кандидатов не могут даже баллотироваться», — заявил он.

Помпео также добавил, что сейчас иранский народ голодает, так как Хаменеи тратит миллиарды на войны, чтобы «защитить свою клептократию». Это заявление госсекретаря лидер Ирана проигнорировал.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По данным американских СМИ, победу на них одержал кандидат от демократической партии Джо Байден. Его соперник — действующий президент Дональд Трамп — заявил, что Байден слишком рано объявил себя победителем. Он пояснил, что намерен оспорить данные результаты в суде, так как считает пришедшие по почте после официального дня голосования бюллетени недействительными.

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Сложности с подсчетом голосов в США возникли из-за очень высокого процента проголосовавших по почте. На фоне рекордной явки некоторые письма с бюллетенями поступили в избирательные комиссии уже по истечению официального срока голосования.

Иран США Майк Помпео Выборы
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Трамп 217 Байден 273
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