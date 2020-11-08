Помпео поспорил с лидером Ирана из-за выборов в США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал спектаклем выборы президента США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Ситуация в США и то, что там говорят о своих же выборах, — это спектакль! Это пример уродливого облика либеральной демократии в США», — заявил он.
Хаменеи также добавил, что независимо от результата, американские выборы обличают политический, гражданский и моральный упадок режима США.
В ответ госсекретарь США Майк Помпео написал иранскому лидеру, что тот лично украл у своего народа миллионы долларов. «Ваши выборы абсурдны. Сотни кандидатов не могут даже баллотироваться», — заявил он.