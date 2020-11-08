Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата от демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах и напомнил о дружественных отношениях между государствами. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

«Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. <...> Наша дружба становится только крепче!» — написал он.

Он также отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сферах безопасности, торговли и инвестиций, а также в демократии и борьбе с коррупцией.

Ранее американские СМИ сообщили, что по предварительным данным победу на президентских выборах одержал Джо Байден, получив лидерство в Пенсильвании. Его соперник — действующий президент США Дональд Трамп назвал заявления о победе Байдена преждевременными. Он уточнил, что намерен обжаловать результаты голосования в суде, а значит процесс избрания нового главы государства еще далек от завершения.