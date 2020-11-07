Меркель и Макрон поздравили Байдена с победой на президентских выборах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
CNN сообщил о сохранении контроля демократов над Палатой представителей Политика, 22:40 Клинтоны и Обама поздравили Байдена с победой на президентских выборах Политика, 22:39 Два человека погибли в результате нападения с ножом в Кривом Роге Общество, 22:22 Выборы президента США. Главное Политика, 22:18 «Tesla выиграет больше всех». Что значит победа Байдена для автоиндустрии Авто, 22:15 Трамп играет в гольф после предварительных результатов выборов. Фото Политика, 22:10 Нейросети и видеоаналитика в бизнесе: как быстро окупятся инвестиции РБК и Intel NUC, 22:07 Загитова упала в первом прокате на шоу в Москве Спорт, 21:54 Меркель и Макрон поздравили Байдена с победой на президентских выборах Политика, 21:52 Байден пообещал быть президентом для голосовавших за Трампа американцев Политика, 21:29 Как американцы встретили победу Байдена на выборах. Фотогалерея Общество, 21:23  Месси не вошел в основу «Барселоны» и впервые в сезоне забил с игры Спорт, 21:22 «Тамбов» без главного тренера проиграл «Ахмату» в матче РПЛ Спорт, 21:15 Празднование победы Байдена у Белого дома. Прямая трансляция Общество, 21:11
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Выборы президента США ,  
0 

Меркель и Макрон поздравили Байдена с победой на президентских выборах

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель
Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах. Соответствующее заявление на странице в Twitter опубликовал ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

Как американцы встретили победу Байдена на выборах. Фотогалерея
Фотогалерея 

«Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную вице-президентом ее страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, Байдена поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон. Поздравление он разместил в своем Twitter.

«Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Нам еще многое предстоит сделать для преодоления сегодняшних вызовов. Давайте работать вместе!» — написал французский лидер.

Кто поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Список
Политика
Джо Байден

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены, однако ряд ведущих американских СМИ, включая CNN и Fox News, сообщили о победе 77-летнего Байдена.

В ходе подсчета голосов основная борьба между Дональдом Трампом и Джо Байденом развернулась в четырех штатах: Висконсине, Мичигане, Аризоне и Пенсильвании.Трамп пообещал провести судебные разбирательства из-за фальсификаций на выборах в этих штатах.

выборы президента США Джо Байден Ангела Меркель Эмманюэль Макрон
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Определился победитель президентских выборов в США
Политика
Трамп назвал результаты голосования в Пенсильвании незаконно измененными
Политика
Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter