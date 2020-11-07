Меркель и Макрон поздравили Байдена с победой на президентских выборах

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах. Соответствующее заявление на странице в Twitter опубликовал ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

«Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную вице-президентом ее страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, Байдена поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон. Поздравление он разместил в своем Twitter.

«Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Нам еще многое предстоит сделать для преодоления сегодняшних вызовов. Давайте работать вместе!» — написал французский лидер.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены, однако ряд ведущих американских СМИ, включая CNN и Fox News, сообщили о победе 77-летнего Байдена.

В ходе подсчета голосов основная борьба между Дональдом Трампом и Джо Байденом развернулась в четырех штатах: Висконсине, Мичигане, Аризоне и Пенсильвании.Трамп пообещал провести судебные разбирательства из-за фальсификаций на выборах в этих штатах.