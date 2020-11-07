В Москве за сутки от COVID-19 вылечились более 3,6 тыс. человек

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 3675 человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 336 659 человек», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что за 6 ноября в Москве от COVID-19 умерли 75 человек. Всего в столице с начала пандемии скончались 7140 человек.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 456,6 тыс. заболевших, из них 332,9 тыс. выздоровели.



Ракова также сообщила, что суточный рост числа заболевших вызывает у властей тревогу, и подчеркнула, что назвать стабильной ситуацию нельзя. Москвичам также посоветовали не передвигаться по столице без необходимости как на личном, так и на общественном транспорте.

