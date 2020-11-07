Росстат спрогнозировал рост числа мужчин почти на 2 млн через десять лет

Численность мужчин в России может возрасти на 1,8 млн человек к 2031 году, что сократит разрыв в соотношении мужчин и женщин в стране. Об этом рассказали в медиа-офисе Всероссийской переписи населения.

«К 2031 году, согласно высокому варианту прогноза, ожидается рост количества мужчин до 69,9 млн, что должно сдвинуть в положительную сторону соотношение полов», — отметили в медиа-офисе.

Так, если в 2020 году на 1000 мужчин приходилось 1154 женщины, то к 2031 году этот разрыв может сократиться до 1125 женщин на 1000 мужчин. В Росстате отметили, что этот показатель свидетельствуют о постепенном увеличении численности и продолжительности жизни мужчин.

Согласно данным Росстата, население России к началу 2020 года составило 146,7 млн человек, из них 68,1 млн — мужчины и 78,6 млн — женщины.