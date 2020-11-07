Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Глава администрации Белого дома заразился коронавирусом Политика, 07:43 Выборы президента США. Главное Политика, 07:30 Синоптик предупредил о метелях в некоторых регионах России Общество, 07:30 Тимошенко сообщила о стратегии Киева по уничтожению украинцев Политика, 07:17 Байден допустил получение 300 голосов выборщиков Политика, 07:04 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 07:01 Москва потратит рекордную сумму на развитие сети общественных туалетов Политика, 07:00 Эрдоган уволил главу Центробанка на фоне рекордного падения курса лиры Экономика, 06:51 В Хабаровске начался субботний митинг в поддержку Фургала Общество, 06:32 Синоптик назвал сроки появления снежного покрова в Москве Общество, 06:04 Сулакский каньон и еще девять идей для путешествий по России РБК и Cordiant, 05:46 В ВОЗ посчитали тяжелым спрогнозировать течение пандемии в России Общество, 05:24 Пульмонолог назвал безопасным ношение масок для астматиков Общество, 05:19 Киев послал Москве ноту из-за указа о документах жителей Донбасса Политика, 04:48
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Политика ,  
0 

Тимошенко сообщила о стратегии Киева по уничтожению украинцев

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, говоря о ситуации с коронавирусом на Украине, заявила, что реализация медицинской реформы еще при бывшем президенте Петре Порошенко «поставила украинцев на грань выживания». Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».

«С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, по сути, начался процесс уничтожения украинской нации», — отметила Тимошенко.

По ее словам, при предыдущем главе государства было закрыто более 350 медицинских учреждений, и сейчас во время пандемии COVID-19 в стране наблюдается нехватка больничных коек. На борьбу с коронавирусной инфекцией власти выделили 66 млрд грн, однако ничего не было предпринято: с начала эпидемии «ни одна больница не оснащена, не закуплены лекарства и оборудование», указала она. В таком подходе к борьбе с коронавирусом бывший премьер-министр видит стратегию по «уничтожению украинцев на собственной земле».

Материал дополняется

Юлия Тимошенко коронавирус
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter