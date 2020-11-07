Тимошенко сообщила о стратегии Киева по уничтожению украинцев

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, говоря о ситуации с коронавирусом на Украине, заявила, что реализация медицинской реформы еще при бывшем президенте Петре Порошенко «поставила украинцев на грань выживания». Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».

«С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, по сути, начался процесс уничтожения украинской нации», — отметила Тимошенко.

По ее словам, при предыдущем главе государства было закрыто более 350 медицинских учреждений, и сейчас во время пандемии COVID-19 в стране наблюдается нехватка больничных коек. На борьбу с коронавирусной инфекцией власти выделили 66 млрд грн, однако ничего не было предпринято: с начала эпидемии «ни одна больница не оснащена, не закуплены лекарства и оборудование», указала она. В таком подходе к борьбе с коронавирусом бывший премьер-министр видит стратегию по «уничтожению украинцев на собственной земле».

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