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Еще две европейские страны ввели ограничения из-за COVID-19

Еще в двух европейских странах, Греции и Польше, с 7 ноября вступили в силу новые ограничения в связи с распространением коронавируса.

Так, в Республике Польша с 7 ноября прекратят работу непродовольственные магазины в торговых центрах и все учреждения культуры — театры, кино, галереи. Гостиницы будут принимать только тех, кто путешествует по работе. Все школы перешли на дистанционное обучение. Ограничения сохранятся по меньшей мере до 29 ноября. Если эти меры не дадут результатов, власти не исключили введения общенационального карантина.

С 24 октября жители страны обязаны носить маски не только в помещениях, но и на улице. Кафе и рестораны работают только навынос. Запрещено собираться группой более пяти человек.

Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное
Общество
Фото:Pilar Olivares / Reuters

Греция тем временем закрывается на карантин. Покидать дом можно будет лишь при наличии уважительной причины: выход на работу, поход в магазин, посещение врача, занятия спортом. При этом перед тем как выйти из дома, необходимо уведомить власти, отправив SMS-сообщение на специальный номер. Поездки из одного региона Греции в другой будут запрещены. При любом выходе из дома нужно будет обязательно надевать маску. Ограничения продлятся до 30 ноября.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее к карантину решили вернуться Великобритания и Франция: выходить из дома жители могут только в случае необходимости. В Германии ужесточили меры против COVID-19, в Австрии введен комендантский час. В странах закрыты учреждения культуры и развлекательные заведения, отменены массовые мероприятия. Заведения общественного питания работают только навынос.

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