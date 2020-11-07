Еще две европейские страны ввели ограничения из-за COVID-19

Еще в двух европейских странах, Греции и Польше, с 7 ноября вступили в силу новые ограничения в связи с распространением коронавируса.

Так, в Республике Польша с 7 ноября прекратят работу непродовольственные магазины в торговых центрах и все учреждения культуры — театры, кино, галереи. Гостиницы будут принимать только тех, кто путешествует по работе. Все школы перешли на дистанционное обучение. Ограничения сохранятся по меньшей мере до 29 ноября. Если эти меры не дадут результатов, власти не исключили введения общенационального карантина.

С 24 октября жители страны обязаны носить маски не только в помещениях, но и на улице. Кафе и рестораны работают только навынос. Запрещено собираться группой более пяти человек.

Греция тем временем закрывается на карантин. Покидать дом можно будет лишь при наличии уважительной причины: выход на работу, поход в магазин, посещение врача, занятия спортом. При этом перед тем как выйти из дома, необходимо уведомить власти, отправив SMS-сообщение на специальный номер. Поездки из одного региона Греции в другой будут запрещены. При любом выходе из дома нужно будет обязательно надевать маску. Ограничения продлятся до 30 ноября.