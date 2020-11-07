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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы оценили загруженность больниц пациентами с COVID-19

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медучреждение полностью заполнено
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В данный момент в Москве заполнено 70% коечного фонда, предназначенного для пациентов с COVID-19. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

«В Москве развернуто более 15 тыс. специализированных коек для борьбы с COVID-19, в том числе около 7 тыс. во временных госпиталях в Крылатском, Сокольниках, ВДНХ и АТЦ «Москва». В настоящий момент занято около 70% этого фонда, запас пока что сохраняется», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Также в департаменте отметили, что 26 октября в территории медицинского комплекса в Коммунарке был открыт резервный коронавирусный госпиталь на 1,2 тыс. коек с крупнейшим блоком реанимации и интенсивной терапии на 300 коек.

В контакт-центре ГКБ № 15 имени Филатова сообщили РБК о наличии свободных мест для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

«У нас не полностью заполнено отделение, свободные места есть» — уточнили в контакт-центре.

Проценко сообщил о полной заполненности больницы в Коммунарке
Общество
Вид на территорию медицинского комплекса в Коммунарке

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В депздраве также напомнили о необходимости соблюдения мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса и призвали соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от посещения массовых мероприятий и носить средства индивидуальной защиты.

«Важно отметить, что при этом в Москве экстренная и плановая помощь оказываются в полном объеме, сейчас этот показатель достигает 80% от аналогичного периода 2019 года, а показатели экстренной нековидной помощи уже превышают уровень прошлого года», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

5 ноября глава больница в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медучреждение полностью заполнено. Всего в больнице находится 957 пациентов, из которых 191 — в реанимации.

Автор
Роман Кирьянов
департамент здравоохранения Москвы коронавирус больницы новости
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