Власти Москвы оценили загруженность больниц пациентами с COVID-19
В данный момент в Москве заполнено 70% коечного фонда, предназначенного для пациентов с COVID-19. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
«В Москве развернуто более 15 тыс. специализированных коек для борьбы с COVID-19, в том числе около 7 тыс. во временных госпиталях в Крылатском, Сокольниках, ВДНХ и АТЦ «Москва». В настоящий момент занято около 70% этого фонда, запас пока что сохраняется», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также в департаменте отметили, что 26 октября в территории медицинского комплекса в Коммунарке был открыт резервный коронавирусный госпиталь на 1,2 тыс. коек с крупнейшим блоком реанимации и интенсивной терапии на 300 коек.
В контакт-центре ГКБ № 15 имени Филатова сообщили РБК о наличии свободных мест для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.