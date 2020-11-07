Власти Москвы оценили загруженность больниц пациентами с COVID-19

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медучреждение полностью заполнено

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В данный момент в Москве заполнено 70% коечного фонда, предназначенного для пациентов с COVID-19. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

«В Москве развернуто более 15 тыс. специализированных коек для борьбы с COVID-19, в том числе около 7 тыс. во временных госпиталях в Крылатском, Сокольниках, ВДНХ и АТЦ «Москва». В настоящий момент занято около 70% этого фонда, запас пока что сохраняется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в департаменте отметили, что 26 октября в территории медицинского комплекса в Коммунарке был открыт резервный коронавирусный госпиталь на 1,2 тыс. коек с крупнейшим блоком реанимации и интенсивной терапии на 300 коек.

В контакт-центре ГКБ № 15 имени Филатова сообщили РБК о наличии свободных мест для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.